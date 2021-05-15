المغرب يرسل 40 طنا من المساعدات للفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة بإرسال 40 طنا من المساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المساعدات تشمل أغذية وأدوية وأغطية وستنقلها طائرات عسكرية.

وأدان المغرب أيضا "بأشد العبارات أعمال العنف المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة"

وجدد المغرب دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان المغرب قد استأنف العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.