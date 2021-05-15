شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الممارسات غير الشرعية لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، حيث دان ممارسات إسرائيل «غير الشرعية التي تخالف كافة الأعراف الدولية»، فيما قررت مصر فتح معبر رفح اليوم السبت لاستقبال الجرحى نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، أن ابن فرحان أكد خلال الاتصال «إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية». ودعا وزير الخارجية السعودي «إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

من جهة أخرى، أكدت صفحة أخبار معبر رفح البري الرسمية على «فيسبوك» أمس الجمعة أن مصر أعلنت رسمياً عن قرارها هذا، مشيرة إلى أن حكومة القاهرة كلفت المستشفيات في سيناء بالاستعداد لاستقبال الجرحى من غزة. ويأتي ذلك على خلفية استمرار القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الطرفين.

(وكالات)