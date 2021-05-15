شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون جنيه زيادة فى جملة موازنة القومى للأمومة والطفولة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع موازنة المجلس القومى للأمومة والطفولة خلال العام المالى الجديد 2021/2022، والتى وافقت عليها لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، زيادة قدرها 4.5 مليون جنيه عن العام الجارى 2020/2021، حيث بلغت تقديرات إجمالى الاستخدامات الموازنة الجديدة نحو 51 مليون جنيه مقابل 46 مليون و256 ألف جنيه، وهى نفس جملة المصروفات.

وتتوزع المصروفات بواقع 23 مليونا و908 آلاف جنيه للباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) خلال العام المالى الجديد مقابل 19 مليونا و918 ألف جنيه العام المالى الجارى، وبواقع 2 مليون و675 ألف جنيه العام الجديد للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) مقابل 2 مليون 602 ألف جنيه العام الجارى، وكذا بلغت مخصصات الباب الرابع حيث (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 505 آلاف جنيه العام المالى الجديد مقابل 190 ألف العام الجاري.

وشهدت مخصصات الاستثمارات زيادة خلال العام المالى 2021/2022 لتصل إلى 20 مليون جنيه مقابل 19 مليونا و500 ألف جنيه خلال العام المالى الجارى 2020/2021.

وقدرت إجمالى الإيرادات للمجلس القومى للأمومة والطفولة نحو 43 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 39 مليونا و256 ألف جنيه خلال العام المالى الجاري.