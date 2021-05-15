مصرع ربة منزل وطفلتها وإصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الجمعة، في انهيار سقف منزل، بناحية قرية العيساوية شرق بأخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانهيار سقف منزل بناحية قرية العيساوية شرق ووجود متوفين ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن المنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب الأبيض، ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص.

نتج عن الواقعة، وفاة "مرفت. ر" 26عامًا ربة منزل، وابنتها الطفلة "زينب. أ" 6 أعوام، وإصابة "رشاد. ع" 18 عامًا، "حنان. ر" 22 عامًا، "علوي. ر" 30 عامًا عامل، وجميعهم من أسرة واحدة، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.