السعودية تقود تحركا عربيا في الأمم المتحدة من أجل فلسطين

وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.
وحضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني. الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.
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