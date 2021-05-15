إسرائيل تقصف أنفاق غزة.. والصواريخ مستمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، تل أبيب (وكالات)

أمطرت إسرائيل قطاع غزة، أمس، بوابل من قذائف المدفعية والقصف الجوي، مع استهدافها لشبكة من أنفاق، فيما أكد مسؤولون في مجال الصحة في القطاع، أن الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 40 دقيقة قبل الفجر، أسفر عن سقوط 13 من الضحايا، من بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة، انتشلت جثثهم من تحت أنقاض منزلهم.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن العملية الإسرائيلية شملت 160 طائرة، إضافة إلى نيران الدبابات والمدفعية من خارج قطاع غزة.

وسرعان ما أعقب الهجوم الإسرائيلي، في اليوم الخامس من أعنف صراع بين إسرائيل وغزة منذ 2014، إطلاق الفلسطينيين لوابل من الصواريخ على جنوب إسرائيل.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت لاحق: إن أكثر من ألفي صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير، وإن إسرائيل دمرت أنفاقاً كانت تمتد لعدة كيلومترات كان المسلحون يستخدمونها.

وتصاعدت أعمال العنف، على خلفية اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

وزاد نطاق العنف منذ ذلك الحين إلى مدن يعيش فيها يهود جنباً إلى جنب مع أفراد من الأقلية العربية. كما وقعت اشتباكات بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون، إن عدد الضحايا في غزة بلغ 119 على الأقل، بينهم 31 طفلاً و20 امرأة، وأصيب 900 آخرون حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الضحايا أمس بلغ 26، وأكثر من 600 إصابة في الضفة والقدس وغزة.

وقالت السلطات الإسرائيلية: إن عدد الضحايا منذ بداية المواجهات في إسرائيل بلغ ثمانية، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة وستة مدنيين إسرائيليين، بينهم امرأة مسنة سقطت في طريقها إلى ملجأ أمس، وطفلان وعامل هندي.

وقال سكان: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت، أمس، منازل 3 من كبار القادة العسكريين لـ«حماس» في وسط غزة، بعد إخلائها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت ودمرت مقر الوزارة غرب القطاع.

كما قصفت طائرات إسرائيلية بناية تضم مقراً لبنك الإنتاج الوطني في مدينة غزة، وقال شهود: إن قطعاً من الحطام تطايرت وتحطمت نوافذ بنايات مجاورة.

وقال نتنياهو: إن الحملة «ستستغرق وقتاً أطول».