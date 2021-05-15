النمسا تحظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وكالات)

حظرت النمسا ميليشيات «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر «الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط». وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن «هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية»، مبدياً أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح «حزب الله».

واعتبر أن «حزب الله يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل». وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها «تشيد بالقرار المهم في مكافحة الإرهاب». وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر أنشطة الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل.