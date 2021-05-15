73 مليون دولار خسائر غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (د ب أ)

أعلن المكتب الحكومي الإعلامي في غزة، أمس، عن خسائر بأكثر من 73 مليون دولار في القطاع، جراء هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال رئيس المكتب الحكومي الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن من بين ذلك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء غارات إسرائيل ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.

وذكر معروف أن إسرائيل استهدفت 60 مقراً حكومياً تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.

وبحسب معروف، فإن إسرائيل شنت 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجاً وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.