غزة: التصعيد يحرج الحكومات العربية التي طبّعت مع إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبّب الصراع المتفاقم حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين في إحراج كبير للحكومات العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل مؤخراً.

روّج كثيراً للاتفاقيات التي سميت بـ"اتفاقيات أبراهام"، وشملت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لكنها كانت ستكون دوماً، رهينة للأحداث على الأرض.

في الوقت الحالي، تدهور الوضع إلى أعمال عنف مميتة، وعُلقت أي حرارة علنية في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

شهدت اتفاقيات أبراهام، التي لاقى إبرامها ضجة كبية في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، إضفاء طابع رسمي على علاقات العديد من الدول العربية مع إسرائيل.

كما كانت الحافز للشروع في تعاون غير مسبوق معها، في قطاعات واسعة، منها الأمن والاستخبارات.

بي بي سي