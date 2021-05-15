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العاهل الأردني: الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد المتبادل بين الجانبين، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون حل شامل وعادل.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن ويغذي التطرف والكراهية، مشيراً إلى أن انعدام الأمن وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف.

ورأى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن ويغذي التطرف والكراهية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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