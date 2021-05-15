العاهل الأردني: الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد المتبادل بين الجانبين، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون حل شامل وعادل.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن ويغذي التطرف والكراهية، مشيراً إلى أن انعدام الأمن وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف.

ورأى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن ويغذي التطرف والكراهية.