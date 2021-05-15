مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح يوم غد السبت، لاستقبال الجرحى والمصابين نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

صفحة أخبار معبر رفح البري الرسمية أعلنت عبر “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن “السلطات المصر قررت رسميا فتح المعبر”، لافتة إلى أن “حكومة القاهرة كلفت المستشفيات في سيناء بالاستعداد لاستقبال الجرحى من غزة”.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة، الامر الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين من كلا الطرفين.

الجيش الإسرائيلي كان أعلن بعد منتصف ليل الخميس الجمعة أنه بعث برسالة إلى وسائل الإعلام يقول فيها إنّ قوّات برية منه “موجودة” في قطاع غزة. لكن بعد ساعتين، أصدر الجيش “توضيحا” يُفيد بأنّه “لا يوجد جنود” في غزّة.

وارتفعت حصيلة القتلى بضربات إسرائيلية في غزة الخميس إلى مئة، فيما تواصلت الغارات العنيفة على القطاع المحاصر الذي انطلقت منه صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية في اليوم الرابع من التصعيد الدامي المترافق مع أعمال عنف في المدن المختلطة اليهودية العربية.

يشار أن شركات طيران عدّة علقت خدماتها إلى إسرائيل، خوفاً على أمن ركّابها، كما دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل بسبب أعمال العنف، وأوصت رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزّة والضفّة الغربيّة حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.