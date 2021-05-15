شكرا لقرائتكم خبر عن حاملاً جثمان ابنه..رسالة مؤثرة من والد أصغر ضحايا القصف الصهيوني على غزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “توينر” مقطع فيديو يوثق رد فعل مؤثر عبرت عنه كلمات ثائرة غاضبة وجهها والد رضيع فلسطيني استشهد في قطاع غزة جراء القصف الصهيوني على سكان القطاع.

ويظهر المقطع والد الرضيع الفلسطيني “إبراهيم الرنتيسي”، وهو يحمل بين يديه جثمان ابنه الذي يعد أصغر شهيد منذ بداية العدوان الصهيوني على أهالي القطاع، موجهاً رسالة إلى العالم يكشف فيها وحشية وهمجية القصف الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال مستهدفة المدنيين والأطفال.

وارتكب جيش الاحتلال، مساء الخميس، مجزرة بحق الأطفال والمدنيين في غزة، حيث انتشلت جثامين 4 شهداء جراء القصف الصهيوني الذي طال منازل مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة، بينهم طفلين من منزل عائلة الرنتيسي، الذي تعرض للقصف في حي الجنينة في رفح.

كما استشهدت الطفلة الفلسطينية بثينة محمود عبيد، بعد إصابتها بشظية صاروخ في الرأس أطلقته طائرة تابعة لقوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً، فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و 20 سيدة، و 900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.