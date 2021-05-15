شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توقع عقدا للحصول على 100 مليون جرعة من «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الجمعة، في بيان أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد.19-

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين سبتمبر، وديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة.

كانت الحكومة قد اشترت في مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذي تم البدء فى تسليمه في أبريل.