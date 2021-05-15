شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يثمن الإسناد المتواصل من قبل «التحالف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل القميري، الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

كما أشاد اللواء القميري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها مقاتلو الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات .

وأكد اللواء، خلال زيارة تفقدية لمواقع الجيش في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مارب، أن القوات المسلحة اليمنية تعاملت مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران بكل إمكانياتها.