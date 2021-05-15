الآلاف في بنجلاديش يحتجون على الهجمات الإسرائيلية على غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

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تظاهر عدة آلاف من المسلمين اليوم الجمعة في داكا عاصمة بنجلاديش احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين.



وخرج ناشطون ينتمون لحزب أندولان بنجلادش الإسلامية ، أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، إلى شوارع المدينة للتنديد بالهجمات بعد انتهاء المصلين من آداء صلاة عيد الفطر في مسجد بيت المكرم الوطني.

ووضعت السلطات فى بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة ترتيبات لاحتفال محدود بالعيد اليوم الجمعة وسط انتشار وباء كورونا ، كما طلبت من المصلين الحفاظ على القواعد الصحية أثناء الصلاة في التجمعات.

وطالب المتظاهرون ، الذين رفعوا علم فلسطين تعبيرا عن التأييد ، المجتمع الدولي بمقاطعة إسرائيل لشنها اعتداءات "إرهابية" على المسلمين.

وتقول إسرائيل إن عليها أن تدافع عن نفسها في مواجهة نشطاء حماس الذين أطلقوا منذ أيام وابلا من الصواريخ باتجاه الدولة اليهودية.