شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل تفشي «كورونا» .. رئيس وزراء الهند: نعيش في حالة حرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الجمعة، أن حكومته “في حالة حرب” ضد وباء كورونا، في ظل استمرار التفشي السريع للفيروس.
وبدأت الهند في استخدام لقاح “سبوتنيك-في” الروسي، ليكون أول لقاح مصنّع في الخارج يستخدم في الهند، في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة الرسمية للإصابات 24 مليون حالة، وتوفي 4 آلاف الجمعة، لليوم الثالث على التوالي.
وتتفشى السلالة “بي.617.1” سريعة الانتشار، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، وفي أنحاء من العالم أيضاً، وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، عن 4 آلاف حالة وفاة جديدة، و343 ألف و144 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد وفاة 4 آلاف أو أكثر بلافيروس، لكن حالات الإصابة اليومية ظلت أقل من الذروة المسجلة في الأسبوع الماضي وهي 414 ألف و 188 حالة.
وتجاوز عدد الإصابات 24 مليوناً منذ ظهور الفيروس في البلاد قبل أكثر من عام، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 262 ألف و 317 وفاة.
وبدأت الهند الجمعة، تطعيم سكانها بلقاح “سبوتنيك – في” الروسي، وفق ما أعلن الصندوق المطوّر للقاح.
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