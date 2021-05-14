شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حجم الدمار بقطاع غزة جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يوضح حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال لليوم الخامس على التوالي.
ويوضح المقطع استهداف قوات الاحتلال مباني القطاع بآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية، منها عمارات سكنية استوت بالأرض.
على جانب آخر، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و 20 سيدة، و 900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.
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