شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: السلالة الهندية أكثر سهولة في الانتقال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر خبراء بريطانيون أن السلالة الهندية لفيروس كورونا المصنفة برقم بي. .1 .617 2 أسهل في الانتقال من السلالات السابقة من الفيروس بما في ذلك ما أطلق عليه المتغير البريطاني المصنف بي. .1 .1 .7 صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة في لندن.

وأضاف جونسون أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى تنتشر هذه السلالة وبأي سرعة. وقال جونسون إنه في أسوأ الأحوال ستواجه البلاد قرارات صعبة.

وتفترض لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية أن السلالة الهندية يمكن أن تنتشر بنسبة تصل إلى 50 % أسرع من المتحور البريطاني. ولم يبد جونسون ما يدل على أن هذا الجدول الزمني يتعرض لخطر ما حتى الآن إلا أنه حذر من أن رفع جميع تدابير كورونا المخطط لها في نهاية يونيو المقبل قد يجعل السلالة الهندية أشد خطورة.