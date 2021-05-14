الاتصالات: خدمة الانترنت لم تتأثر جراء حريق بدالة الجادرية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أن حريقا نشب في بدالة الجادرية، مؤكدة أنه لم يكن للحريق أي تأثير في انقطاع خدمة الإنترنت.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، أن "حريقا نشب في بدالة الجادرية، ما أدى إلى إعطاب عدد من المولدات الكهربائية.

مشيرا الى أن الحريق لم يكن له أي تأثير في انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق العاصمة

واضاف المشهداني انه تم اصلاح العطب الذي حدث في المولدة بعد قدوم فريق الاطفاء وفرق الدفاع المدني واخماد الحريق الذي وقع داخل المولدات نتيجة حدوث شرارة.