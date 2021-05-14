العاهل الأردني يدعو إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء الجمعة، إلى حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال العاهل الأردني في تصريحات صحفية: "يجب عدم ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل وعادل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن وتعذي التطرف".

وتأتي تصريحات العاهل الأردني بالتزامن مع التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.