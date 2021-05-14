"حارس الأسوار" .. استهداف 25 مقرا لمؤسسات إعلامية بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة، إن إسرائيل استهدفت 25 مقراً لمؤسسات إعلامية بغزة خلال غاراتها الموسعة على القطاع.

وأضافت النقابة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت أكثر من 25 مؤسسة إعلامية فلسطينية وعربية ودولية، وأطلقت النار على الصحفيين بشكل مباشر ومقصود في القدس وغزة والضفة الغربية".



وأضافت أن "ذلك أدى لإصابة أكثر من 50 صحفيا حتى الآن بالرصاص الحي والمعدني، ومنع التغطية الإعلامية وتهديد الصحفيين وتحطيم معدات وكاميرات التصوير".

وأعلنت أنها "ماضية بإجراءاتها القضائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم الذين لن يفلتوا من العقاب والحساب وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم( ٢٢٢٢)".

ودعت النقابة، المؤسسات الإعلامية والصحفيين لتوثيق استهداف الصحفيين بفيديوهات وصور، وتزويد النقابة بها في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق، وثق "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدمير (17) مقراً صحفياً، بينها (4) شركات إعلامية، وإصابة (3) صحفيين بجراح مختلفة، خلال تغطية أحداث القصف على غزة، رغم ارتداء هؤلاء زي الصحافة والإشارات المميزة.



ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.