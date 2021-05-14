شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس ينفي لمجلس الأمن «انخفاض عدد المقاتلين الأجانب» في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير قدّم الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إنّ ليبيا «لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم»، وخصوصاً في وسط البلاد، فيما أكدت مصادر مطلعة أن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها ال21 بشأن الحالة الليبية، وذلك في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد لهذا الغرض عبر الدائرة الافتراضية يوم بعد غدٍ الاثنين، في حين بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وأضاف التقرير الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه أمس الجمعة، «بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا» تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية».وقال جوتيريس «رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها».

وقال الأمين العام في التقرير «أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد».

ولفت إلى أنّ «هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة». وقال «يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

إلى ذلك،أكدت مصادر مطلعة أن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها ال21 بشأن الحالة الليبية، وذلك في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد لهذا الغرض عبر الدائرة الافتراضية يوم بعد غدٍ الاثنين

وأوضحت المحكمة في إيجاز لها أن الاجتماع الافتراضي يأتي بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا.

وفي 26 فبراير 2011، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970، الذي يمنح المحكمة تفويضاً في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص خلال تفويضها الممتد لعقد من الزمن

من جهة أخرى، ذكرت وكالة (الأناضول)، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة. وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة.

مالطا تجدد دعمها للعملية الانتقالية

في الأثناء، أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولّو أن حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها في سبيل الاستقرار والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل للعملية الانتقالية والتزامها بأن تكون ليبيا موحدة.وأوضحت وزارة الخارجية في موقعها على شبكة المعلومات الدولية أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي، عن بعد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأورآسيوية فيليب تي ريكر، حيث تم خلال ذلك الاجتماع، أيضاً بحث التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية.

إنقاذ 151 مهاجراً وإعادتهم إلى طرابلس

على صعيد آخر،أعلن الناطق باسم القوات البحرية، مساء أمس الأول الخميس، إنقاذ 151 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين منفصلتين في منطقة المسؤولية الليبية بمياه البحر المتوسط.(وكالات)