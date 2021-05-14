شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام ركاب الطائرات والقطارات الأمريكيين بوضع الكمامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 ما عادوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة في قرار وصفه الرئيس جو بايدن ب«اليوم العظيم» في المعركة الطويلة لمكافحة الوباء.

وجاء إعلان مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها مفاجئاً بعد أكثر من عام على توصية الناس بوضع الكمامات والأقنعة الواقية للحد من انتشار الفيروس.

وقالت مديرة الهيئة الصحية روشيل والينسكي: «يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون وضع قناع أو الالتزام بالتباعد الجسدي».

أضافت «إن كنتم تلقيتم اللقاح بالكامل، يمكنكم البدء في أمور توقفتم عن القيام بها بسبب الوباء».

بحسب الموقع الإلكتروني لمراكز الوقاية من الأمراض قد يُطلب من الأشخاص وضع الكمامة على متن الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل العامة، من وإلى وفي داخل الولايات المتحدة، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

والمسافرون الدوليون الذين تلقوا اللقاح بالكامل الواصلون إلى الولايات المتحدة، لا يزال يتعين عليهم إجراء فحص قبل ثلاثة أيام من موعد السفر، أو إبراز وثيقة تثبت التعافي من كوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت والنسكي إن الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة عليهم أن يتواصلوا مع أطبائهم قبل التخلي عن كماماتهم. وأخيراً، كما أضافت، فإن الإجراءات قابلة للتغيير في حال ساء الوضع.

وفي كلمة مؤثرة من البيت الأبيض أعلن بايدن عن تحقيق انتصار كبير في المعركة ضد الفيروس الذي أودى بحياة بأكثر من 580 ألف أمريكي. وقال «أعتقد أنه منعطف عظيم، يوم عظيم».

وأثار الإعلان ردود فعل مرحبة لدى البعض، وانتقادات لدى آخرين قالوا إنهم سيواصلون وضع الكمامات على سبيل الحذر.

وتظهر البيانات المتراكمة الفعالية الكبيرة جداً للقاحات المرخصة، ليس فقط في منع الإصابة بكوفيد، بل أيضاً في منع انتقال العدوى من المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض.

تلقى 60 في المئة تقريباً من الأمريكيين البالغين جرعة أو أكثر، فيما تتراجع بسرعة أعداد الإصابات، وصولاً إلى 38 ألفاً خلال سبعة أيام، أو ما يوازي 11 إصابة بين 100 ألف شخص.

ويوم أول أمس الخميس انطلقت حملة لتلقيح اليافعين بين 12 و15 عاماً عقب ترخيص استخدام لقاح فايزر لهذه الشريحة العمرية.(وكالات)