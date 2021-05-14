شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تجمد أصول قطب الإعلام جيمي لاي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج: «أ ف ب»

جمدت سلطات هونج كونج، الجمعة، أصول الملياردير المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، لخرقه قانون الأمن القومي في المدينة.

وقال المكتب المسؤول عن الأمن، إنه أصدر أمراً بتجميد أسهم لاي في مجموعة «نيكست ديجيتال ميديا جروب» و«ملكية حسابات في مصارف محلية لثلاث شركات عائدة إليه».

ولطالما أثار لاي (73 عاماً) غضب بكين بسبب دعم صحفه للتحرك المؤيد للديمقراطية الذي نظم التظاهرات الكبرى في 2019.

واعتقل العام الماضي لخرقه القانون الجديد حول الأمن الذي فرضته بكين في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتتهم سلطات هونج كونج، لاي المولود في الصين القارية بـ«التواطؤ مع دول أجنبية»، ودعم فكرة العقوبات الخارجية على قادة الصين وهونج كونج.

وحكم عليه في إبريل/نيسان الماضي، بالسجن 14 شهراً بتهمة تنظيم تظاهرات في أغسطس/آب عام 2019.