شكرا لقرائتكم خبر عن سالفيني ينجو من محاكمة ثانية في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما: «أ ف ب»

قالت محكمة العدل الإيطالية، الجمعة، إن زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني غير مضطر للخضوع لمحاكمة ثانية بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019، عندما كان وزيراً للداخلية.

وتجاوب قاضي محكمة كاتانيا في جزيرة صقلية مع طلب مكتب المدعي العام، بإسقاط الملاحقات في هذه القضية التي يتهم فيها سالفيني بأنه رفض في 2019 استقبال 131 مهاجراً أنقذتهم سفينة خفر السواحل الإيطالية «غريجوريتي».

وكتب سالفيني الذي حضر الجلسة على تويتر: «اتخذ القاضي القرار، لا للمحاكمة! شكراً لمن دعموني». وقال للصحافة عند مغادرته المحكمة: «أنا مرتاح البال. إذا لم يكن هناك احتجاز (للناس) في كاتانيا، لا أفهم لم سيكون في باليرمو».

ومع ذلك، من المقرر أن يحاكم سالفيني اعتباراً من 15 سبتمبر/أيلول المقبل، في باليرمو، في قضية مماثلة باحتجاز أفراد وإساءة استخدام السلطة. ويتهم سالفيني بمنعه إنزال 147 مهاجراً، أنقذوا في البحر من منظمة «أوبن آرمز» في أغسطس/آب عام 2019 ورفضه، لمدة ستة أيام، منح ملاذ آمن للسفينة التي رست قبالة جزيرة لامبيدوزا، فيما كان الوضع على متنها يتدهور.