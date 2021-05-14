شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعيد فتح حدودها «قريباً» بعد أكثر من عام على الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر: «أ ف ب»

أعلنت الجزائر أنها ستعيد فتح حدودها المغلقة منذ أكثر من عام، «قريباً» أمام الوافدين الجزائريين والأجانب، ولكن طبقاً لشروط «صارمة جداً».

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس: «أعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين والأجانب، لكن في ظل إجراءات صارمة جداً». ولم يتم الإعلان عن أي موعد.

ولفت إلى أن أبرز شروط دخول الجزائر: «تقديم فحص «بي سي آر» مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصنا التي نثق فيها». وقال: «من يتبين أن فحصه إيجابي، يخضع للحجر لمدة 10 أيام».

وستكون أمام الوافدين من الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للوباء «إجراءات أكثر صرامة»، نظراً إلى أن أعراض الإصابة ببعض السلالات المتحورة لا تظهر في البداية، وفقاً للوزير الجزائري.

وأقرت الجزائر في مارس/آذار 2020، غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بعد تفشي وباء كوفيد ـ 19، وسط استمرار عمليات إجلاء رعايا عالقين في الخارج. بيد أن تلك الرحلات توقفت في مارس/آذار2021، بعد تفشي «المتحوّرة» الهندية لكورونا.

وأعقبت ذلك حملة قادتها جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج تحت شعار: «حقي ندخل بلادي». وتسجل الجزائر نحو مئتي إصابة بكورونا يومياً، فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 125 ألفاً، و3,355 وفاة.