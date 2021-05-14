شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم مهاجم بولندا بيونتيك من بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - رويترز

يغيب المهاجم البولندي الدولي كشيشتوف بيونتيك عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 هذا العام، بعد تعرضه لإصابة بكسر في الكاحل خلال مباراة مع فريقه هيرتا برلين الألماني، وفق ما أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الجمعة.

ونقل البيان عن طبيب المنتخب البولندي، ياتشيك ياروزفسكي قوله: «لا بد من الجراحة. وينتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب مدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر».

وتبدأ بولندا مسيرتها في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي في مواجهة سلوفاكيا في 14 يونيو/ حزيران المقبل قبل أن تواجه منتخبي إسبانيا والسويد بعد ذلك.