شكرا لقرائتكم خبر عن نجــوم «فرينــدز» يلتقــون فــي حلقــة خاصــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفّر منصة «إتش بي أو ماكس» اعتباراً من 27 مايو/ أيار الجاري حلقة خاصة من «فريندز» التي يلتقي فيها مجدداً نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاماً على توقفه، بوجود عدد من الضيوف.

وكان من المفترض أساساً أن تُوفّر هذه الحلقة في نهاية مايو/ أيار 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة «إتش بي أو ماكس» التي اشترت كامل حقوق مسلسل «فريندز». لكنّ تصوير الحلقة تأجل بسبب جائحة «كورونا»، ولم يحصل في نهاية المطاف إلا الشهر الماضي في بوربانك بولاية كاليفورنيا. وإضافة إلى الممثلين الستة الذين تولوا الأدوار الرئيسية في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد من النجوم، بينهم المغني الكندي جاستن بيبر وفرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والمغنية ليدي جاجا.

ونشرت «إتش بي أو ماكس» على الإنترنت إعلاناً هو عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة «تلك التي يلتقون فيها مجدداً»، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة «ذي وان» موجودة دائماً في مطلعها.

وحقق مسلسل «فريندز» (1994-2004) نجاحاً هائلاً وطبع جيلاً كاملاً من المشاهدين. وأتاح عرضه عبر «نتفليكس» اعتباراً من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد، ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع، على الرغم من اعتقاد كثر أن هذا النوع من البرامج إلى أفول. وفي عام 2019، اشترت مجموعة «وورنر ميديا» أحد فروع مجموعة «ايه تي أند تي» حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات.

وباتت حلقات «فريندز» السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على «إتش بي أو ماكس» اعتباراً من مايو/ أيار 2020.