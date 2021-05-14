شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتسيقية يطالب باستكمال أعمال رصف "دنا" بالإسكندرية.. والمحافظ يستجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إلى محافظ الإسكندرية لاستكمال أعمال رصف منطقة دنا ضمن خطه تطوير العشوائيات، وذلك بعد تلقيه شكاوى من أهالى المنطقة.

وقال النائب محمد إسماعيل أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية تم البدء فى استكمال الأعمال وأنه سيتم الانتهاء من أعمال الرصف خلال شهر، موجها الشكر لمحافظ الإسكندرية وقيادات مديرية الطرق بالإسكندرية على سرعة الاستجابة نحو استكمال الأعمال.

يذكر أن محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفية تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.