بدء التقديم في المدارس الحكومية والرسمية عقب إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية والرسمية لغات بعد عيد الفطر المبارك.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي، إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الإنترنت.

كما تتيح وزارة التربية والتعليم، التقديم للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، من خلال الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

وتشترط الوزارة، أن يكون سن الطالب عند التقديم للصف الأول الابتدائي، 6 سنوات في أول أكتوبر 2021.