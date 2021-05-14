وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظيريه السوداني والكويتي تطورات الأوضاع الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، اليوم الجمعة، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي، تطورات الأوضاع الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وجرى - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء السعودية - تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر.. وصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى جمهورية جيبوتي، اليوم، في زيارة رسمية؛ للمشاركة غداً في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة.

وفي السياق ذاته أجرى وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا ھاتفیا الیوم /الجمعة/، مع وزیر الخارجیة السعودی الأمیر فیصل بن فرحان.

وأوضحت وزارة الخارجیة الكويتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن الاتصال یأتي في إطار المساعي التي تبذلھا دولة الكویت لدعم الجھود الدولیة الرامیة لوقف إطلاق النار وتھدئة الأوضاع ووضع حد للتصعید الخطیر الذي تشھده الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنسیق الجھود بما یضمن سلامة الشعب الفلسطیني الشقیق ویحقن دماءه ویضمن حقوقه.

وأشاد الشیخ الدكتور أحمد الناصر بالجھود الكبیرة التي تبذلھا المملكة العربیة السعودیة في ھذا الصدد على كافة الأصعدة.. معربا عن تقدیره للدعوة التي وجھتھا المملكة لعقد اجتماع طارئ بعد غد الأحد للجنة التنفیذیة الوزاریة مفتوحة العضویة في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعید الخطیر في الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنسیق المواقف لوضع حد لذلك التصعید.