تفاؤل وترقب.. سي إن إن: واشنطن تراقب بحرص مفاوضات مصر للتهدئة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يراقب عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار التي تقودها مصر لإنهاء التصعيد الإسرائيلي،

وأوضحت أنه حتى اللحظة، فإن نتيجة تلك المفاوضات والمحادثات لا تزال غير واضحة.

وقال المسؤولون، إن جزءًا من التفاؤول في البيت الأبيض، نابع من المحادثات التي أجراها المسؤولون الأمريكيون مع حلفاء في المنطقة، بما في ذلك مصر وقطر، الذين يمكن أن يساعدوا في إبرام اتفاق لإنهاء التصعيد.

وكانت الرئاسة الفلسطينية دانت عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 في غزة، وفي الضفة الغربية 7 شهداء حتى هذه اللحظة.

وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة من هذا التصعيد الخطير واستمرار هذه الممارسات الإجرامية وسفك دماء أبناء الشعب الفلسطيني, مطالبةً الإدارة الامريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لاتخرج الأمور عن السيطرة.

وأشادت الرئاسة، بصمود وصبر الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه.

وطالبت بسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة.. كم دعت مجلس الأمن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات؛ حفاظاً على الأمن والسلم وفق أحكام القانون الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الوضع في القدس، من تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين، هذا العام، يلقي بظلاله على المسلمين في كل مكان

وأضاف بايدن، حسبما نقلت عنه فضائبة العربية، اليوم الجمعة أنه "سيواصل العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين والشركاء في المنطقة للوصول لتهدئة دائمة".