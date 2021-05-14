جونسون يعلن قرارات بشأن التطعيم وفتح الاقتصاد

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قرارات مهمة تتعلق بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وخطة فتح الاقتصاد.

بخصوص حملة التطعيم، قال جونسون، إنه سيعجل تقديم الجرعات الثانية من لقاحات «كوفيد - 19».

وأكد، في مؤتمر صحفي «من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يتلقى الناس الحماية الإضافية المتمثلة في الجرعة الثانية».

ومضى قائلاً «لذلك فإنه بناء على نصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، سنعجل الجرعات الثانية الباقية لمن هم فوق الخمسين والمعرضين لمخاطر صحية في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي تكون الجرعات الثانية تلك بعد ثمانية أسابيع فحسب من الجرعات الأولى».

وفيما يتعلق بخطة فتح الاقتصاد، قال جونسون، إن انتشار سلالة من فيروس كورونا ظهرت أولاً في الهند لن يعرض إعادة فتح الاقتصاد للخطر في الوقت الحالي.

وسبق أن ألغلت الحكومة البريطتانية بعض قيود كورونا. وأعلنت أنها ستلغي قيود احتواء المرض جزئياً في 17 مايو الجاري على أن ترفع القيود بشكل كامل في 21 يونيو المقبل.

وأعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب مرض «كوفيد - 19»، و2193 إصابة جديدة بالمرض انخفاضا من 2657 إصابة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة أن العدد الإجمالي لمن حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات الوقاية من المرض وصل إلى 36.1 مليون.