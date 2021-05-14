هذا تصينف روسيا للولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - صنفت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على وقع الخلاف بين البلدين حول عدد من القضايا حول العالم.

وصنّفت روسيا رسمياً الولايات المتحدة وجمهورية تشيكيا بوصفها دولا «غير صديقة».

وأفادت موسكو بأنه لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطناً روسياً، بينما لن يسمح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، قوله إن موسكو مستعدة مع ذلك للحوار، مشددا على أن قائمة روسيا للدول "غير الصديقة" لا تضم سوى بلدين.

ومن بين القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وروسيا، أوكرانيا وسوريا، إضافة إلى مسألة التدخل في الانتخابات الأميركية التي تنفيها روسيا بشدة.