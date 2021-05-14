إطلاق صواريخ على إسرائيل مصدرها الأراضي السورية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 10:34 مساءً

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن رصده لـ 3 صواريخ أطلقت من الأراضي السورية على إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأنه تمرصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن إحداها سقط داخل الأراضي السورية بينما أسقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أنه أسقط صاروخين من أصل ثلاثة أطلقوا من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد يوم تماما من إعلان الجيش، عن أن 3 صورايخ أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى في إسرائيل، سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل.