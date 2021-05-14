مقتل اثنين في اشتباك مسلح بين مجموعة وعناصر من الحرس الثوري جنوب إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة 14 مايو (أيار)، عن تفكيك مجموعة وصفها بـ “الإرهابية” ومقتل شخصين من أفراد هذه المجموعة في جنوب شرق البلاد، وفق ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وأصدرت العلاقات العامة في “مقر القدس” التابع للقوات البرية للحرس الثوري، بيانًا أعلنت خلاله أن “هذه المجموعة الإرهابية كانت ضالعة في قتل اثنين من عناصر الباسيج في قرية هيجان بمدينة نيكشهر” جنوب شرقي إيران.

وتابع البيان أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصال مع المجموعة.

ولم يشر البيان إلى اسم المجموعة المسلحة التي وصفها بـ”الإرهابية” كما لم يشر إلى هوية المقتولين.

وكان حرس الحدود في محافظة سيستان-بلوشستان قد أعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي عن مقتل اثنين من قواته في سراوان جنوبي المحافظة.

وشهدت محافظة سيستان-بلوشستان خلال السنوات الأخيرة العديد من المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية والجماعات المسلحة المعارضة للنظام الإيراني؛ فعلى سبيل المثال، في فبراير (شباط) 2019، أدى هجوم انتحاري على حافلة تقل موظفين من الحرس الثوري الإيراني في هذه المحافظة إلى مقتل 27 شخصًا منهم، وقد تبنى “جيش العدل” مسؤوليته عن هذه العملية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأمس الأول، الأربعاء 12 مايو (أيار)، أن قواته البرية اشتبكت مع مجموعة معارضة مسلحة مكونة من سبعة أعضاء، وصفهم بـ “الإرهابيين” و”مناوئي الثورة” في منطقة سلماس الحدودية.

ولم تؤكد مصادر مستقلة، حتى الآن، أنباء الاشتباكات الأخيرة.