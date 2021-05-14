“جمهوريون” يهددون بتشكيل حزب ثالث…. والسبب ترامب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:23 مساءً - كتب جيوف إيرل في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقّع أكثر من 150 جمهورياً على رسالة تدعو الناس إلى “إعادة تصور حزب مخصص لمثلنا التأسيسية أو تسريع إنشاء مثل هذا البديل”، مما يشير إلى احتمال تشكيل حزب ثالث بسبب استيلاء الرئيس السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري.

يذكر الخطاب، الذي نظمه كاتب المقال “المجهول الهوية” سابقاً، مايلز تايلور وضابط وكالة المخابرات المركزية السابق إيفان ماكمولين، موضوع الإطاحة برئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري السابقة، ليز تشيني، يوم الأربعاء.

كما أن المقال الذي ترجمه “ًوت بيروت إنترناشونال” يثير إمكانية حدوث انقطاع كامل مع الحزب الجمهوري وإنشاء حزب ثالث في مواجهة ما سمّاه الموقعون بـ”الاستبداد”.

وقد أعلنوا عن نيتهم ” إما إعادة تصور حزب مخصص لمثلنا التأسيسية أو تسريع إنشاء مثل هذا البديل.’

كل ذلك يأتي في غضون أسبوع كانت فيه الانقسامات الداخلية للحزب الجمهوري معروضة في البيت الأبيض، حتى مع حصول الحزب على فرصة لاستعادة البيت في أعقاب إعادة تقسيم المناطق والتقاعد الديمقراطي.

مع وجود حزب ثالث، يمكن لذلك أن يعيق الجمهوريين، الذين فشلوا في الحصول على أغلبية الأصوات الشعبية في سلسلة متتالية من الانتخابات الرئاسية.

إنّ المجموعة ، التي تضم أربعة حكام سابقين و 27 من أعضاء الحزب الجمهوري السابقين في مجلس النواب ، تنص على أنهم يعارضون “حرمان الناخبين” و ” يرفضون الشعبوية واللاليبرالية ، سواء من اليمين أو اليسار.’

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس السابق دونالد ترامب يعزز سيطرته على الحزب الجمهوري ، بعد أن أيد النائب إليز ستيفانيك لتحل محل تشيني وسط دعوة كبار قادة الحزب له في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني 2018.

على الرغم من أن ترامب واجه رد فعل عنيف بعد أعمال الشغب، بما في ذلك خطاب ألقاه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكمونيل مدعياً أن ترامب هو الذي “أثار” ذلك، فقد زادت قبضته على الحزب في الأسابيع التالية. عمل مسؤولو الدولة على توجيه اللوم للجمهوريين الذين انفصلوا عن ترامب. فحصل السناتور ميت رومني على صيحات الاستهجان في مؤتمر الولاية في ولاية يوتا. كما عملت عدد من الولايات على تقييد التصويت وإضافة متطلبات الهوية في أعقاب ادعاءات ترامب بتزوير الناخبين ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن عدداً كبيراً من الجمهوريين يعتقدون أن انتصار جو بايدن لم يكن مشروعاً ، على الرغم من سلسلة من المحاكم التي رفضت مطالبات الاحتيال.

ومن بين أولئك الذين وقعوا على الرسالة شخصيات سياسية بارزة سابقة مثل حاكم ولاية بنسلفانيا السابق توم ريدج ، ومدير اتصالات ترامب السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي ، والمرشح الرئاسي السابق حاكم ماساتشوستس بيل ويلد ، وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق ونائب مجلس النواب مارك سانفورد.

وتشمل القائمة رئيس RNC السابق مايكل ستيل ومسؤولي الأمن القومي السابقين بما في ذلك رئيس NSA مايكل هايدن ورئيس الأمن الداخلي السابق للرئيس بوش مايكل شيرتوف.

إنّ العديد من مبادئهم التأسيسية تشبه صدى الانتقادات التي قدمها أعضاء المجموعة الفردية إلى ترامب.

وكتبوا: “نحن نعارض توظيف ترويج الخوف والتآمر والأكاذيب وبدلاً من ذلك ندعم صنع السياسات القائمة على الأدلة والخطاب الصادق”.

سخر ترامب من المجموعة وتايلور على وجه الخصوص في بيان يوم الأربعاء ، مهيناً تايلور ، الذي أصبح ناقداً قوياً لترامب بعد أن كتب مقالة افتتاحية مجهولة الهوية في صحيفة نيويورك تايمز.

وكتب ترامب في رسالة بريد إلكتروني من PAC “Save America”: “رجل يدعى مايلز تايلور ، ليس لدي أي فكرة عمن هو ، لا أتذكر مقابلته أو إجراء محادثة معه ، يحصل على المزيد من الدعاية ويتظاهر بأنه كان في الدائرة الداخلية لإدارتنا عندما لم يكن كذلك بالتأكيد”.

وتابع ترامب: “بعض الناس يشيرون إليه على أنه” لا شيء على الإطلاق.”أسمع أنه على CNN و MSDNC طوال الوقت ، لكن لا علاقة له بأي من قراراتي ، ولا أعرف حتى شكله”.

كما وصفه ترامب بأنه وضيع، مضيفاً: “الآن أراه يجمع مجموعة من RINOs والخاسرين الذين يخرجون للاحتجاج على الرئيس ترامب على الرغم من أننا نخلق أعظم اقتصاد على الإطلاق ، وأخرجنا أنفسنا من الحروب التي لا نهاية لها ، ونعيد بناء جيشنا العظيم ، ونخفض الضرائب حسب المستويات التاريخية ، وننشئ قوة فضائية ، ونعين ما يقرب من 300 قاض ، وأكثر من ذلك بكثير!’

وأضاف ترامب: “صوت مايلز تايلور وزملائه الخاسرين من RINO مثل توم ريدج وكريستين تود ويتمان والمجنونة باربرا كومستوك لصالح بايدن ، وانظروا الآن إلى ما لديهم، نظام اشتراكي مع انهيار الحدود ، والضرائب الضخمة ، والاضطرابات في الشرق الأوسط ، وخطوط الغاز الطويلة.

إنّ الرسالة ، التي تحمل عنوان: “دعوة للتجديد الأمريكي” ، هي خطوة استكشافية نحو تشكيل حزب منشق ، كما قال اثنان من منظميها.

إنّ المجموعة ، التي تضم مسؤولين سابقين على مستوى الولاية والمستوى الوطني ، تشعر بالخوف مما تقول أنه حزب جمهوري حديث يعتمد على ولائه لترامب ، الذي لا يزال يدعي زوراً أن انتخابات 2020 سرقت منه.

وقال تايلور: “الحزب الجمهوري مكسور. إنّ الوقت قد حان لمقاومة “العقلانيين” ضد “المتطرفين”.

وأضاف تايلور :” إننا نقول أنّ مجموعة تضم أكثر من 100 جمهوري بارز يعتقدون أن الوضع قد أصبح مزرياً للغاية مع الحزب الجمهوري لدرجة أن الوقت قد حان الآن للنظر بجدية فيما إذا كان البديل قد يكون الخيار الوحيد.

“أنا واحد من أولئك في المجموعة الذي يشعر بقوة أنه إذا لم نتمكن من إعادة الحزب الجمهوري إلى حزب عقلاني يدعم العقول الحرة والأسواق الحرة والأشخاص الأحرار ، فأنا خارج والكثير من الناس سيأتون معي.’

تم توقيت نشر الرسالة بعد ساعات فقط من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بطرد النائب ليز تشيني من وايومنغ من منصبها الذي كانت تشغل فيه ثالث مركز قيادي للحزب، وذلك بعد بعد استنكارها لأولئك الذين طرحوا موضوع “كذبة” بأن الانتخابات سرقت من ترامب.

علق تايلور صباح الأربعاء على خطاب تشيني ، الذي ألقاه في خطاب قصير مساء الثلاثاء.

وقال تايلور لشبكة CNN: “لقد كانت لحظة رمزية وقوية للغاية أظهرت بالضبط أين يقف الحزب الجمهوري”.

ووصفها بأنها ” واحدة من الجمهوريين القلائل الذين ما زالوا يحتفظون بعمودهم الفقري في بحر من انعدام ذلك.

ومن بين الموقعين، محافظين وأعضاء كونغرس وسفراء وأمناء مجلس الوزراء ومشرعي الولايات ورؤساء الحزب الجمهوري.

كتب تايلور ، أثناء خدمته في البيت الأبيض في عهد ترامب ، مقالة رأي مجهولة المصدر في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2018 بعنوان: “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب.’

ورفض تحديد التغييرات الدقيقة التي ستطلبها المجموعة من الحزب الجمهوري.

أثارت المجموعة التهديد لأول مرة في فبراير، في أعقاب هجوم 6 يناير المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار ترامب في محاولة لتعطيل تصديق الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

تسلط الرسالة الضوء على الصدع داخل الحزب فيما يتعلق بترامب.

تنص ديباجة البيان الكامل ، الذي من المتوقع إصداره يوم الخميس ، على ما يلي: “عندما تنشأ في جمهوريتنا الديمقراطية قوى المؤامرة والانقسام والاستبداد ، فإن الواجب الوطني للمواطنين هو العمل الجماعي للدفاع عن الحرية والعدالة”.

لا يزال معظم الجمهوريين مخلصين بشدة للرئيس السابق.

يريد الموقعون على الرسالة ، الذين يشملون السفراء السابقين والحكام وأعضاء الكونغرس وأمناء مجلس الوزراء ، أن يعود الحزب الجمهوري إلى القيادة “المبدئية” ويرفضون نظريات الانقسام والتآمر ، أو سيضطر إلى مواجهة حزب جديد مخصص للقتال من أجل الجمهوريين مثل تشيني وضد الخوف والأكاذيب.

ومن بين مؤيدي مجموعة الإصلاح حاكم ولاية بنسلفانيا السابق توم ريدج ، وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريستين تود ويتمان ، ووزيرة النقل في عهد جورج دبليو بوش ماري بيترز.

كما شارك أعضاء مجلس النواب السابقين تشارلي دنت من ولاية بنسلفانيا ، باربرا كومستوك من ولاية فرجينيا ، ريد ريبل من ولاية ويسكونسن ، وميكي إدواردز من أوكلاهوما.

كما شارك أيضاً عميل وكالة المخابرات المركزية السابق إيفان ماكمولين الذي ترشح للرئاسة كمرشح مستقل في 2016 .

قد يواجهون معركة شاقة في الحصول على أي نواب جمهوريين حاليين للتوقيع، بما في ذلك تشيني نفسها ، التي رفضت في فبراير فكرة حزب ثالث ، قائلة أنّ ذلك سيدعم الديمقراطيين.

وقال متحدث باسم ترامب ، جيسون ميلر: “غادر هؤلاء الخاسرون الحزب الجمهوري عندما صوتوا لصالح جو بايدن.’

وقال ايفان ماكمولين إذا كان الحزب الجمهوري لا يرفض الأكاذيب والتطرف ، فإن جزءاً منه ليس لديهم خيار سوى للخروج منه وبناء شيء جديد. نحن متحمسون لهذا الاحتمال.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي استعرض فيه الموالون لترامب عضلاتهم في الكونغرس حتى بعد هزيمة الرئيس وأحداث الشغب في السادس من يناير.

صوّت فقط 10 من الجمهوريين في مجلس النواب لإقالة ترامب؛ زار زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي ترامب في مارا لاغو بعد أسابيع من إجراء مكالمة هاتفية غاضبة معه بينما كان الكابيتول تحت الحصار.

ألقى السيناتور ميتش ماكونيل ، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ، خطاباً عنيفاً قال فيه أنّ ترامب “أثار” أعمال الشغب. ولكن في غضون أشهر ، قدم ذراع الحملة الجمهوري في مجلس الشيوخ لترامب جائزة “بطل الحرية” التي لم تكن موجودة من قبل.