الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتدخل الفوري لوقف التصعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأمريكية، بـ"التدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الاسرائيلي"، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشادت "بصمود وصبر شعبنا في كل أماكن تواجده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه".



وطالبت الرئاسة "بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.