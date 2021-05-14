الزياني يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتوفير الحماية للفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وفق وكالة الأنباء البحرينية.



وأكد الزياني على موقف البحرين الداعم بقوة للقضية الفلسطينية.



ورحب بجهود مصر البناءة لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.