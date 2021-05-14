الجيش الإسرائيلي: 3 قذائف صاورخية أطلقت من سوريا تجاه أراضينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف: "سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

ولم يسبق الإعلان عن إطلاق هذه الصواريخ أي إشارة عن إطلاق صافرات الإنذار.

ولم توجه إسرائيل اتهامات محددة لأي جهة بمسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

ويوم أمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل".

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.