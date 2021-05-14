الجيش الإسرائيلي: ألحقنا ضررًا كبيرًا بالإنتاج الصاروخي لـ"حماس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجيش ألحق ضررا كبيرا في منظومة "الإنتاج الصاروخي" لحركة حماس.

ولكنه استدرك، خلال تفقده بطارية تابعة للقبة الحديدية جنوبي إسرائيل: "لا يزال أمامنا عدد من المراحل المحضر لها".

وقال كوخافي: "لقد ارتكبت حماس خطأ فادحًا عندما قامت بإطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل"، مضيفا: "جيش الدفاع رد بفعل يرتكز على خطط أعددناها مسبقًا، ولا يزال أمامنا عدد من المراحل المحضر لها".

وأضاف: "رد فعلنا يتم بقوة كبيرة وحقق العديد من الإنجازات التي أدت إلى إلحاق ضرر كبير في نظام الإنتاج الصاروخي لحماس والجهاد الإسلامي"، مضيفا: "منظومة الإنتاج ستستغرق وقتا طويلاً لإعادة تأهيلها".

ومضى قائلا: "في الوقت نفسه، نسعى إلى تعزيز جهود الدفاع جوًا برًا وبحرًا، ولعل الأهم من بينها هي الجهود المبذولة لتعزيز الدفاع في وجه الصواريخ والقذائف التي تقع مسؤوليتها على عاتقكم (أي القبة الحديدية) لحد معين".

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.