قصف غزة.. 126 قتيلاً في 5 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في سلسلة غارات جديدة، استهدفت أيضا عدة منازل ومنشآت ومواقع في قطاع غزة.

وقال مصدر طبي لـ"الخليج 365": إن فلسطينيين قتلا بعد استهدافهما بقصف إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وقتل ثالث وأصيب آخرون بصاروخ من طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدف شقتهم السكنية في غزة، في حين قتل شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، بقصف مماثل شرق خانيونس.

وبالضحايا الجدد، ترتفع حصيلة القتلى منذ بداء الغارات الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي إلى 126 قتيلا بينهم 31 طفلا، و20 سيدة، إضافة لأكثر من 900 جريح.

ووفق مصادر محلية، نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 35 غارة استهدفت عدة منازل ومبان وأراضٍ زراعية في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وضمن المنشآت المستهدفة مقر بنك الإنتاج التابع لحماس، ومجمع أنصار التابع لوزارة الداخلية.









وقالت الوزارة، في بيان لها، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء الجمعة، مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني في مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما تسبب بتدميره بالكامل وبأضرار كبيرة في عدد من المقار الحكومية المجاورة.

وأشارت إلى أنه تم مسبقاً إخلاء وتأمين جميع النزلاء من مركزي الإصلاح والتأهيل، والسجن العسكري المجاورين للمقر المستهدف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في حالات الطوارئ.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن خسائر القطاع بعد خمسة أيام من هجمات إسرائيل المتواصلة قدرت بأكثر من 73 مليون دولار.







وذكر رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة أن إسرائيل استهدفت 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.

وبحسب معروف؛ فإن إسرائيل شنت 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.

وأوضح أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضلا عن مزارع حيوانية وأراض زراعية بقيمة 5 ملايين دولار.

