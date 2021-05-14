شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون في الكونجرس يصطفون خلف ترامب لاستعادة السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حلت النائبة الأمريكية الشابة، إيليز ستيفانيك، مرشحة دونالد ترامب، الجمعة، محل ليز تشيني في قيادة الحزب الجمهوري، وتعهدت بالكفاح ضد «البرنامج اليسار المتطرف» للديمقراطيين الذي يهدف بحسب رأيها إلى «تدمير أمريكا».

وقال ترامب في بيان: «الجمهوريون في مجلس النواب متحدون وحركة إعادة أمريكا إلى عظمتها قوية»، مكرراً بذلك شعاره الشهير. وأكدت ستيفانيك في خطاب بعد تصويت الجمهوريين في مجلس النواب، أن ترامب لعب دوراً حاسما في الحزب. وقدمت الشابة النيويوركية المنتخبة على أنها قادرة على توحيد الصفوف. ومن بين 212 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، صوت لصالحها 134، وضدها 46 في اقتراع سري.

ويتمثل دورها «كرئيسة للمؤتمر» بنقل رسالة الحزب داخلياً وإلى الناخبين، في منصب يكتسب أهمية أكبر مع الانتخابات التشريعية في 2022.

وقالت، إن «الأمريكيين يعرفون أن الرهانات مهمة بشكل استثنائي»، مشددة على أن هدف الحزب هو استعادة الغالبية في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية. وأضافت: «سنكافح كل يوم ضد البرنامج المتطرف واليساري المتطرف» للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «الذي يدمر أمريكا».

وأكدت النائبة، أن ليز تشيني تتمتع بمكانتها في الحزب. وقالت: «نحن متحدون ونعمل مع الرئيس ترامب».

لكن الانقسامات داخل الحزب لا تزال عميقة بين المجموعة الصغيرة المناهضة لترامب، والبرلمانيين الذين يدعمونه أو يلتزمون الصمت.

وكانت تشيني من بين عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب صوتوا لاتهام ترامب بتهمة «التحريض على التمرد» خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وبرأ مجلس الشيوخ لاحقاً ترامب.

وقالت تشيني، بعد إقصائها: «سأفعل كل ما في وسعي لضمان ألاّ يقترب الرئيس السابق من المكتب البيضوي مجدداً».

والأربعاء، هاجمت مارجوري جرين المدافعة بشدة عن ترامب، التي تبنت في السابق نظريات مؤامرة، النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، سائلة إياها عن سبب دعمها «للإرهابيين»، في إشارة إلى الجماعات اليسارية المتطرفة، و«حياة السود مهمة».