شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر يعلنان التحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طغى طابع التحدي على تحضيرات فريقي شباب الأهلي والنصر، للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم التي تجمعهما غداً الأحد في استاد هزاع بن زايد في العين.

ويخوض الفريقان النهائي وهما يعرفان بعضهما جيداً، حيث التقيا 3 مرات هذا الموسم، من بينها مباراتان في الدوري، ونهائي كأس الخليج العربي،وفاز شباب الأهلي في المباريات الثلاث.

وانعكس هذا التفوق على تحفيز شباب الأهلي للاعبيه عبر حسابه في «تويتر»،حيث أطلق النادي «هاشتاج»( #فرسان الرئاسة)،وفيديوهات عدة حماسية علق على أحدها في رسالة من اللاعبين لجمهوره «الفرسان»:نحن جاهزون للتحدي الكبير.. سنقاتل من أجل إسعادكم.. هدفنا التتويج بأغلى الكؤوس فلا تبخلوا علينا بدعمكم وتشجيعكم.

لكن مدرب شباب الأهلي مهدي علي، الطامح لتتويجه المحلي الثاني كمدرب بعد الأول في كأس الخليج العربي والذي كان على حساب النصر نفسه:«لا يهمني الأرقام والنتائج السابقة،أهم شيء عندي أن يحقق الفريق الكأس».

وأمتدح مهدي علي فريق النصر وقال:إنه فريق جيد ويجب احترامه، وأنا دائماً أقول خصوصاً في المباريات النهائية: ليس المهم مع من تلعب،بل المهم أن تكون جاهزاً للمباراة.

وتابع:ثقتي كبيرة بلاعبي شباب الأهلي،وحضورهم دائماً مميز في المباريات المصيرية. وأكد:سأكون سعيد جداً، لو حققنا الإنجاز، قدّمنا الكثير من التضحيات هذا الموسم وخضنا مباريات كثيرة محلية وآسيوية، وأتمنى أن نوفق بختام موسم مميز، بنيل بطولة الكأس الغالية.

من جهته، أطلق حساب النصر في تويتر «هاشتاج» (#مهد_كرة_القدم_في_الإمارات )، وذلك في إشارة إلى أنه النادي الأقدم تأسيساً، لذلك يطلق عليه لقب «العميد». وقال أيضاً:«بالعزيمة والإرادة والإصرار.. قادرون»، مؤكداً أن الفريق قادر على نيل أغلى الكؤوس في مواجهة الأحد.

أما نبرة التحدي الأكبر فجاءت من مدافع النصر محمود خميس الذي وجه رسالة شديدة اللهجة لشباب الأهلي حين قال:«شباب الأهلي دير بالك من النصر، ترى العميد عاد».

وقلل محمود خميس من تأثير الخسارة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، وقال: أدؤانا في تلك المباراة كان جيداً، لكن أثر علينا الطرد المبكر في الشوط الأول، ومع ذلك تماسكنا ولعبنا جيداً، حتى وصلنا إلى ركلات الترجيح، وفاز شباب الأهلي.

وأكد أن لغة التحدي مطلوبة في المنافسات، لكن يجب أن تنتهي بعد انتهاء المباراة، لأن لاعبي الفريقين هم أخوة وأصدقاء خارج الملعب.