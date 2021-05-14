تضامنًا مع الفلسطينيين.. متظاهرون لبنانيون يجتازون الحدود مع إسرائيل

محمد الفلاح - تضامنا مع الفلسطينيين.. متظاهرون لبنانيون يجتازون الحدود مع إسرائيل

الجمعة 14 مايو 2021

تمكن متظاهرون لبنانيون من اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مظاهرات انطلقت اليوم الجمعة؛ تضامنا مع الفلسطينيين في ظل موجة التصعيد المستمرة منذ أيام.



ونسبت تقارير إخبارية إلى مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن قواته ”أطلقت النار باتجاه المتظاهرين الذين اجتازوا خط وقف إطلاق النار والسياج الحدودي مع لبنان“.

وأضافت المصادر أن دبابات إسرائيلية قامت بإطلاق نار تحذيري نحو عدد ممن وصفتهم بـ“المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان“.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه مواجهات بين الطرفين، حيث يظهر محتجون يهتفون ضد الجيش الإسرائيلي، وسط أصوات طلقات نارية.