شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الإصابات.. ألمانيا تصنف بريطانيا كمنطقة خطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الحكومة الألمانية تصنيف بريطانيا كمنطقة خطرة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات فيها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة على موقعه الإليكتروني، إن السبب في ذلك هو "ظهور سلالة الفيروس" التي ظهرت لأول مرة في الهند ولو بصورة محدودة على الأقل في بريطانيا.

وأدت هذه السلالة المصنفة برقم بي .1 .617 .2 في ظهور أعداد هائلة من الإصابات في الهند. ولم يعد من الضروري دخول المسافرين القادمين من هذه المناطق إلى الحجر الصحي ولكن يمكنهم بدلا من ذلك إبراز فحص سلبي لكورونا عند دخولهم.