شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين العدوان الإسرئيلي على الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الجريمة النكراء التي ترتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وأحيائها وبوابات المسجد الأقصى، وفي مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة فلسطين أن هذه الجريمة تؤكد الطبيعة الفاشية للدولة العنصرية في محاولة لإحباط الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وإصراره على مواصلة مسيرة الكفاح ومواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع التهجير والاستيطان وبناء المستعمرات، وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة بالتحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيّا الاتحاد باعتزاز تلاحم الانتفاضة الشعبية والمقاومة الفلسطينية التي أعادت القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة الدولية وأسقطت بثباتها وصمودها مخططات تهويد القدس وانتهاك مقدساتها الإسلامية ومشاريع ضم الضفة وإنجاز صفقة العصر وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد بالشعوب العربية والإقليمية والدولية الأبية والحرة ومنظماتها العمالية بمناصرة الشعب الفلسطيني في هبّته البطولية دفاعاً عن القدس، مبينًا أن هذا الدعم المعنوي سيكون سندًا للقضية الفلسطينية.