بعد صواريخ الجنوب.. تحذيرات من جر لبنان لمغامرات "لا يحمد عقباها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر سياسيون وحزب لبناني، اليوم الجمعة، من جرّ البلاد إلى مغامرات، بعد إطلاق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التصعيد بالأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، إذ تواصل إسرائيل قصف قطاع عزة وقمع التظاهرات في الضفة الغربية، فيما تطلق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مئات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.

وفي بيان، حذّر حزب الكتائب اللبناني من "جر لبنان واللبنانيين إلى مغامرات غير محسوبة بعد التخلي عن السيادة وتسليم قرار الحرب والسلم إلى المليشيات المسلحة".

وقال الحزب إن "إطلاق الصواريخ وضع البلد في عين العاصفة وكادت أن تدفعه إلى تطورات خطيرة لا تحمد عقباها"، معتبرا أن "هذه الخطوة شكّلت برهاناً جديداً على خطورة تفلّت السلاح واستمراره في يد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات أو خارجها، والتي لا تخضع لسلطة القوى الشرعية اللبنانية".

كما حذّر الكتائب "من يعتبرون أنفسهم في موقع المسؤولية" من "التخلي عن مسؤولياتهم"، وطالبهم بأن "يدركوا خطورة الوضع وخطيئة تخليهم عن السيادة وتسليمهم قرار الحرب والسلم إلى أصحاب السلاح غير الشرعي".

وطالب الحزب "القوى الشرعية اللبنانية والقوات الدولية"، بأن "تسهر على منع تكرار أي عملية من هذا النوع "إطلاق صواريخ على إسرائيل"، حرصاً على لبنان واللبنانيين وبخاصة أهل الجنوب الذين تحمّلوا الويلات جراء مغامرات غير محسوبة ولا قدرة لهم على تحملها اليوم إلى جانب كل المآسي التي يعانون منها".

من جهته، رفض النائب، نديم الجميل، أن "يكون لبنان قاعدة عسكرية أو منصة صواريخ لفصائل فلسطينية أو لميليشيا إيرانية".

وقال في تغريدة على "تويتر": "على الدولة والأجهزة الأمنية التصرف سريعا والضرب بيد من حديد؛ فلبنان اليوم بغنى عن تكرار تجربة الستينيات"، متابعا "القضية الأولى اليوم هي القضية اللبنانية فقط لا غير".

الموقف نفسه عبّر عنه النائب السابق، فارس سعيد، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إذ قال إن "إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل عمل يتحملّ مسؤوليته حزب الله والجمهورية اللبنانية".

وأضاف: "أنه عمل مرفوض ويدخلنا في مجهول يضاف على مجهولنا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، أن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

فيما قال الجيش اللبناني، في بيان صباح الجمعة، إن وحداته عثرت على 3 صواريخ في محيط مخيم الرشيدية (للاجئين الفلسطينيين) في منطقة صور، الذي يشتبه أنه كان منصة لإطلاق الصواريخ الثلاثة أمس.

واليوم أيضا، أعلنت إسرائيل إطلاق دباباتها نيرانا تحذيرية على متظاهرين لبنانيين، إثر محاولتهم اجتياز الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وقتيل .