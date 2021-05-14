بـ15 لغة.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني، في رسالة بخمسة عشر لغة.

وكتب الإمام الطيب في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".



وبلهجة حاسمة، أضاف: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

وتابع: "أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

الرسالة التي لقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بلغات عدة، في مقدمتها العربية والإنجليزية والفرنسية.





وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني، ولكن مع اندلاع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أدان فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "الانتهاكات" بحق المسجد الأقصى والمقدسات في فلسطين.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة حينها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

وتابع القول: "ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين".ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.