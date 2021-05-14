بايدن: سنواصل جهودنا للحد من التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها المكثفة مع شركائها الإقليميين للحد من التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف بايدن، في بيان للبيت الأبيض، أن الفلسطينيين والإسرائليين لهما الحق في العيش بسلام وآمان.

ووفق البيان فإن الولايات المتحدة ستواصل مساعدتها الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، وصل مبعوث أمريكي إلى إسرائيل للعمل من أجل تحقيق تهدئة مع الفلسطينيين.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل: "وصل نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى تل أبيب اليوم".

وأضافت: "سوف يعمل على تعزيز الحاجة إلى العمل من أجل تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وتابعت السفارة الأمريكية: "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار".

وكان عمرو أجرى في الأيام الماضية اتصالات حثيثة مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التهدئة.

وسيلتقي عمرو مع مسؤولين فلسطينيين كبار في رام الله وكذلك مسؤولين إسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أنه سيوفد عمرو إلى الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل التهدئة.